Galatasaray evinde üçte üç peşinde! Okan Buruk'un Tottenham maçı 11'i netleşti

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UEFA Avrupa Ligi’nde G.Saray bugün sahasında Tottenham Hotspur’ı konuk edecek. RAMS Park’taki maç 20.45’te başlayacak. Sahasında oynadığı ilk iki maçta PAOK ve Elfsborg’u yenen ve toplamda 7 puanı bulunan temsilcimiz, ilk üç maçını da kazanan İngiliz ekibini yenerek taraftarını bir kez daha mutlu etme amacında.

BELÇİKALI HAKEM VİSSER DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

SON 11 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

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Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

SANCHEZ İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak.

Ülkesinde başladığı futbol kariyerinde 2016'da Hollanda'nın Ajax takımına transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Sanchez, bir yıl sonrasında Tottenham'a geçti.

Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.