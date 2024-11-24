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Galatasaray evinde kazandı, 7. galibiyetini aldı

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#Galatasaray#Global Cizre Belediyespor#Voleybol
Galatasaray evinde kazandı, 7. galibiyetini aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 20:27

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında ağırladığı RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı.

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligde yedinci galibiyetini alan Galatasaray, lider Halkbank'la aynı galibiyet sayısını ulaştı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry, Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Selim Kalaycı, Kovar, Aykut Acar)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Mejias, Uriarte, (Semih Çelik, Caner Çiçekoğlu, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20

Süre: 123 dakika (27, 32, 36, 28)

 

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#Galatasaray#Global Cizre Belediyespor#Voleybol

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