Galatasaray evinde kazandı, 7. galibiyetini aldı

Güncelleme Tarihi:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
Ligde yedinci galibiyetini alan Galatasaray, lider Halkbank'la aynı galibiyet sayısını ulaştı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry, Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Selim Kalaycı, Kovar, Aykut Acar)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Mejias, Uriarte, (Semih Çelik, Caner Çiçekoğlu, Çağatay Durmuş)
Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20
Süre: 123 dakika (27, 32, 36, 28)