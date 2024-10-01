Galatasaray evinde kazandı

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Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 yendi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc, Dariusz Zapolski (Polonya)
Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan
Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2
1. Periyot: 30-13
Devre: 56-33
3. Periyot: 78-62
Beş faulle çıkan: 39.22 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)