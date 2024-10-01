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Galatasaray evinde kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rasta Vechta#Basketbol
Galatasaray evinde kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 23:12

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc, Dariusz Zapolski (Polonya)

Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan

Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2

1. Periyot: 30-13

Devre: 56-33

3. Periyot: 78-62

Beş faulle çıkan: 39.22 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)

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#Galatasaray#Rasta Vechta#Basketbol

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