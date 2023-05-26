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Galatasaray, evinde Avrupa'nın en iyileri arasında!

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#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa
Galatasaray, evinde Avrupanın en iyileri arasında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Süper Lig'de son 3 haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray'ın iç sahada gösterdiği performans dikkat çekiyor.

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Avrupa liglerinde 2022-23 sezonunda iç sahada en başarılı 18 takım arasına Türkiye’den sadece Galatasaray girdi. Transfermarkt’ın maç başı puan ortalamasına göre hazırladığı listede 2.5 ve üzeri puan alan takımlar dikkate alınırken zirvede Çekya temsilcisi Slavia Prag yer aldı.

Çek ekibi 2.88 ortalama tuttururken 2. sırayı 2.78 ortalama ile İskoçya’dan Celtic, Glasgow Rangers ve Sırbistan’dan Kızılyıldız paylaşıyor. 2.76’lık ortalaması bulunan Dinamo Zagreb’i 2.74 ile Manchester City izliyor.

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17 MAÇTA 14 GALİBİYET

Bu sezon Süper Lig’de iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.59 puan ortalaması tutturan Galatasaray da ilk 11 takım arasında yer almayı başardı.

Galatasaray, evinde Avrupanın en iyileri arasında

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#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa

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