Galatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor! Resmi görüşmeler başladı

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hem savunmaya takviye yapmak hem de yerli kuralında elini rahatlatmak için tanıdık bir isme talip.

Galatasaray altyapısından yetişen ve son iki sezonda Avrupa’da önemli bir gelişim gösteren Emin Bayram sarı-kırmızılıların yeniden gündeminde.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Belçika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 23 yaşındaki stoperin transferi konusunda Westerlo ile resmi görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan Emin Bayram, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çekti.

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Genç savunmacı, gösterdiği performansla hem Westerlo’nun hem de Türk futbol kamuoyunun takdirini kazanırken, Galatasaray Yönetimi’nin oyuncuyu yeniden kadroya kazandırma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Westerlo'da 39 maça çıkan Emin Bayram, 4 gol atıp 2 de asist üretti ve ve sahada bulunduğu 3412 dakikada 4 sarı 2 de kırmızı kart gördü.