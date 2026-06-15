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Galatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor! Resmi görüşmeler başladı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Emin Bayram
Galatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor Resmi görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 10:48

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, alt yapısından yetişen eski oyuncusuna talip oldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hem savunmaya takviye yapmak hem de yerli kuralında elini rahatlatmak için tanıdık bir isme talip.

Galatasaray altyapısından yetişen ve son iki sezonda Avrupa’da önemli bir gelişim gösteren Emin Bayram sarı-kırmızılıların yeniden gündeminde.

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RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Belçika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 23 yaşındaki stoperin transferi konusunda Westerlo ile resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor Resmi görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan Emin Bayram, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çekti.

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Genç savunmacı, gösterdiği performansla hem Westerlo’nun hem de Türk futbol kamuoyunun takdirini kazanırken, Galatasaray Yönetimi’nin oyuncuyu yeniden kadroya kazandırma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor Resmi görüşmeler başladı

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Westerlo'da 39 maça çıkan Emin Bayram, 4 gol atıp 2 de asist üretti ve ve sahada bulunduğu 3412 dakikada 4 sarı 2 de kırmızı kart gördü.

Galatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor Resmi görüşmeler başladı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Emin Bayram

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