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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

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Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın dokuzuncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın dokuzuncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray, eski başkanlarından Ali Urası andı

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