AA
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Galatasaray, eski başkanlardan Ali Tanrıyar'ı andı
Galatasaray, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane başkanlarımızdan Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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