MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, eski başkanlardan Ali Tanrıyar'ı andı
GeriFutbol Galatasaray, eski başkanlardan Ali Tanrıyar'ı andı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Galatasaray, eski başkanlardan Ali Tanrıyar'ı andı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, eski başkanlardan Ali Tanrıyar'ı andı
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane başkanlarımızdan Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle