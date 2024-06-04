Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'tan Okan Buruk açıklaması: Yerinde gözleri var! Erden Timur'a itibar suikastı yapıldı

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Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un ayrılık kararı almasının perde arkasını anlatan Burak Elmas, Radyospor'da yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Okan Buruk hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ GALATASARAY''

Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkında konuşan Burak Elmas, ''Son derece hak edilmiş ve başarılı bir sezon geçirdi Galatasaray. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarını da önemli görüyorum. Başa baş mücadele ettiler. Orada sürekli olmak başarı getirir. Özellikle göze hoş gelen bir futbol oynandığı için de son derece memnunum.'' dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAKTIR"

Galatasaray'ın kırdığı rekor puan hakkında konuşan Elmas, ''Ben puan işine fazla takılmıyorum. Ligdeki diğer takımların gücüyle de alakalı. Maalesef Türk futbolu çok değer kaybetti. Naklen yayın gibi durumlardan ayakta kalan kulüp sayısı az. Anadolu kulüplerle arada büyük fark açıldı. Bu sefer de kadro kalitesi açılıyor. Burada önemli olan şampiyon olmaktır. Galatasaray da bunu başardı. Okan Buruk ve ekibi güzel mücadele etti.'' dedi.

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"PLANLAMA SON ANA BIRAKILMAMIŞTIR"

Mevcut yönetime güveniyor musunuz sorusuna yanıt veren Burak Elmas, ''Galatasaray'ın temelinde iyi kadrosu var. Bunun üstüne iyi oyuncular getirerek çok iyi işler olur. Yönetim yeni seçildi. Maalesef seçim son haftalara denk geliyor. Ertelenebilirdi. Bütün camia şampiyonluğa odaklanmıştı. Şampiyonluk bitti, kutlamalar devam ediyor. Şampiyon olduğunuz zaman hemen diğer sezon başlar. Galatasaray geçen sene ki gibi 3 eleme oynamayacak. Tek eleme oynayacak. Biraz daha vakti var. Gelecek oyuncular olacaktır. Planlanmıştır. Son ana bırakılmamıştır. 2 yıldır takımda olan yönetim var. Planları olmuştur.'' dedi.

BURAK ELMAS'TAN MOURİNHO YORUMU

Jose Mourinho hakkında konuşan Elmas, ''Başarı sadece transferle olmuyor. Birçok faktöre bağlı. Kimse bunun sözünü veremez. Rakipleriniz yaptıkları da önemli. Galatasaray'ın iki senedir yaptığı rakiplerini düşündürdü. O seviyeyi yukarıya çekti. Mourinho'yu futbol dünyasında tartışacak kimse yok. Marka ve teknik direktörlük konusunda değerli bir isim. Sadece isimlerle başarı olmaz. Beni sadece Galatasaray ilgilendiriyor. Galatasaray'ın iyi olması sonrası rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Mourinho'nun gelmesi Galatasaray'ı etkilemez. Kendi doğrularını yapar. Zaten Galatasaray çıtayı yukarı çekti. O doğrultuda yürüyecektir.'' dedi.

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''ERDEN TİMUR'A YAPILAN BANA DA YAPILDI''

Erden Timur'un istifası hakkında konuşan Burak Elmas, ''Erden Timur çok değerli bir Galatasaraylı. Çok fark yaratan bir yönetici. Fark yatacak yönetici bulursunuz ama insan bulamazsınız. Kendi dönemimde de Erden Timur ile çalıştım. Kendi inisiyatifi ile fikirlerle geldi. Çok hayata geçirdiğimiz proje oldu. Her alanda fark yaratan bir isim. Galatasaray'a hizmet etmesi iyi olurdu. Benim de şikayet ettiğim olmuştu. Aynısı olmuş. Hizmet etmekte zorlandığını düşünüyorum. Ona da itibar suikastı oldu. Bu insanlar maalesef içerdeler. Erden Timur, sosyal medyada ki troll ağının araştırılmasını istemişti. Bence bu Galatasaray'ın da incelenmesi lazım ve mahkemeye verilmeli. Hepimize bu troll ağlarını destekleyen isimler geliyor. İspat edemeden konuşmak doğru değil. Herkese yapan birileri var. Erden Timur'un başına gelen başkasının başına gelmesin. Galatasaraylı bazı üyeler, arkadaşları ve yakınlarını karalamak için bu tür troll ağlarını destek verenler var. Bazen teknik direktör, oyunculara destek veya karalama gibi olaylar yapıyorlar. Ortak arkadaşlarımızla bize isimler geliyor ama açıklamak mümkün değil. Bunu tanımlamak istemiyorum. Başkalarını işaret etmek istemem. Bu dava konusu olmalı ve disipline götürülmeli. Bu işi yapan kişilerin kulüpten atılması gerekir. Galatasaray, bu kirli işleri açığa çıkarmalı. '' dedi.

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''BU YAPI HERKESE SALDIRIYOR''

Troll olayına değinen Elmas, ''Bu kişilerin amacı Galatasaray'ın içinde belli noktalarda olmak. Galatasaray'ın dışında olmak istemiyorlar ve güçleri yok. Galatasaray'ı kullanıyorlar. Hafta sonu eğlencesi olarak görüyorlar. Galatasaray'ı oyuncakları yapmak istiyorlar. Erden Beyle yakın ilişkimiz var. Dönem dönem konuşuyoruz. Erden Timur bu isimlerin bazılarını biliyordur. Hatta şuan da dışarıdan Erden Timur'a sahip çıkıyormuş gibi gösteriyorlar ve yönetimi yıpratmak istiyorlardır. Hem arkasından konuşuyorlar hem de bizi bırakma derler. Yönetim kurulunda varlar diyemem. İsim de veremem. Timur, sürdürebilir başarı demişti. Bunu yapmak için sistem kurmak gerekir. O yapı dışarda kalınca sistemi desteklemediler ve kurmasını istemezler. Erden Timur, düzgün insanların sesinin çıkmamasını söyledi. Kulüpte bu tür insanlar çıktığı zaman sosyal medyada linçleme yapıyorlar. Üyeler de bundan dolayı seslerini çıkaramıyor. Erden Timur, bu pozisyondan daha iyi pozisyonda hizmet edecektir. Erden Timur, son derece başarılı oldu. Erden Timur'un pozisyonunda gözü olan birçok kişi var içeride. Rakiplerden bahsetmiyorum bile. Bu işlerin arkasında olan kişilerde bunlar. İsim vermeyeceğim.'' dedi.

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''OKAN BURUK'UN YERİNDE GÖZLERİ VAR''

Okan Buruk'un yerinde gözleri olduğunu söyleyen Elmas, ''Ben aynısını Okan Buruk için de düşünüyorum. 6-7 ay önce Okan Buruk ve Erden Timur'a destek çıkılması lazım demiştim. Okan Buruk'un da yerinde gözleri var. İkisini de yıkmaya çalışıyorlar. Okan Buruk'a sahip çıkılması gerek. Onu korumalıyız.'' dedi.

''ERDEN TİMUR'A BAŞKANLIK YAKIŞIR''

Erden Timur'u başkan olarak görmek ister misin soruna yanıt veren Elmas, ''Ben Galatasaray'ın siyaseti içinde yokum. Ben artık uzaktan taraftarım. Erden Timur, kişilik ve kalibiyet olarak ileride Galatasaay Başkanı olabilecek bir potansiyeldir. Kendisi aday olmak ister mi bilmiyorum. Onun kararı olacaktır. İlerisi için önde gelen isimlerden. Bence Başkan olabilecek potansiyeli var.'' dedi.

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''GALATASARAY SÜREKLİ ŞAMPİYON OLMALIDIR''

Başkanlık döneminde yapılan transferler hakkında konuşan Burak Elmas, Barış Alper Yılmaz'ın performansı hakkında da konuştu. Elmas, ''Elimizde sezon sonu kontratları bitecek ve elimizden çıkarmak istediğimiz isimler vardı. Yabancı sınırı vardı. Genç oyuncular almak istedik. Barış Alper, Nelsson, Sacha Boey ve Berkan gibi isimlerden bunlardan birisi. Yüzde yüz transferler tutmaz ama bizim aldığımız isimler Galatasaray'a şampiyonluk yolunda katkı verdiler ve finansal anlamda yardımcı oldular. Bu bizi mutlu eder. Umarım böyle isimler devam eder. Galatasaray oyuncular bulup yetiştirip para kaynağı yapmak zorundadır. Sürekli maddi zarar etmeyen, şampiyon olan bir yapı kurmak lazım.'' dedi.

FLORYA PROJESİ HAKKINDA

Erden Timur ile Başkan Dursun Özbek arasında Florya'daki konut projesiyle ilgili fikir ayrılığı yaşandığıyla ilgili soruya Elmas, "Dursun başkan döneminde Riva ve Florya aynı anda ihaleye çıktı. hatta bununla ilgili Emlak Konut'tan bir peşinat alındı. Daha sonra Galatasaray'ın Florya'dan çıkamaması nedeniyle ihalenin Florya tarafı iptal oldu. Galatasaray Spor Kulübü, Florya'daki kendi arazimizi bankalar birliği anlaşması çerçevesinde kredi alarak geri aldı. Florya ihalesi o zaman gerçekleşseydi ne kadar para geleceği belliydi. Biz Erden Timur ile çok yakın çalışıyorduk. Kendisi gayri menkul konusunda çok başarılı ve bilgili olduğu için bütün gayrimenkullerimizi en iyi nasıl değerlendiririz konusunda çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalardan bir tanesi de Florya'daki araziydi. Hatta Erden Bey bununla ilgili bir planlama raporu da hazırlattı. Bunun sonucunda kendi arazimizi değerlendirme konusunda konuştuk ama burada bizim Galatasaray'ın borcunu kapatacak hatta ileride Galatasaray'ın şubelerinin finansmanını sağlayacak bir kaynak kalmadığını gördük. O sırada da Emlak Konut projeyi yapamadığı için özelleştirmeden aldığı ilave Florya'daki 40 dönüm küsür araziyi yine özelleştirmeye iade ederek kendisine yeni bir arazi alma aşamasındaydı. Ona da biz müdahele ettik. Hatta Erden Timur ile birlikte birçok görüşmeyi yaptık. En sonunda Sayın Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan buranın Galatasaray'a satılması konusunda onayları aldık. Kendileri de bize çok yardımcı oldular. Ama daha sonra genel kurulda gerçekleşen süreçte dolayı buraların satın alması bizim dönemimize denk gelemedi. Daha sonra proje devam etti. Dursun Başkan bu projeyi Erden Timur ile birlikte gerçekleştirdiler. Satın alma operasyonunu tamamladılar. Kemerburgaz'a çıkıp toplam arazinin ihaleye çıkılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"RİVA'DA YAPILAN HATAYI, FLORYA PROJESİNDE YAPMAMAK LAZIM"

Erden Timur'un Florya projesiyle ilgili kendisine anlattığı modelin yüklenicilere firmalara kar vermek yerine Galatasaray'ın inşaatçı üyelerinin yardımıyla bunu kendi bünyesinde gerçekleştirmek olduğunu kaydeden Burak Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim bıraktım yer orasıydı. Tabi Sayın başkan nasıl bir yol çizecek ben bilmiyorum. Onunla ilgili henüz bir açıklama duymadım. Hatta benim başkanlığım döneminde Erden Timur, birkaç önemli uluslararası markayla da isim hakkı konusunda görüşmeler yaptı. Florya projesiyle ilgili en önemli konu, oradan gelecek gelir ve o gelir nasıl kullanılacağı. Buradan gelecek geliri Galatasaray'ın zararlarını kapatmak için kullanırsanız, 3-4 sene sonra Florya'dan gelecek gelir de biter. Galatasaray'ın satılacak bir gayrimenkulü de kalmaz. Galatasaray şu anda bütün gayrimenkullerini elinden çıkarmak üzere bir proje yapıyor. Tabi bu projenin çok önemli bölümü de Galatasaray'ın gelirlerini büyütüp, zararlarını azaltıp minimuma indirip, bu parayı Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek için kullanmak. Riva'da bu hatayı yaptık Florya'da aynı hatayı yapmamak lazım. Erden Bey'in gelirleri büyütmek için yaptığı çalışmaların en önemli sebeplerinden biri de bu... Erden Bey, genel kurulda Florya'dan gelecek paraya dokunulmayacağını, bu parayla bir fon kurulacağını, bu fondan gelecek getiriyle Galatasaray amatör şubelerinin ve futbol şubesinin ilave ihtiyaçlarının finansmanının sağlanacağını söz vermişti. Genel kurul da bu çerçevede bu yetkiyi vermişti. Umarım bundan bir sapma olmaz ve bu devam eder."