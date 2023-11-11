Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, Hürriyet'e konuştu: Okan Buruk'un lobisi yok, Erden Timur'a haksız saldırıyorlar

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Galatasaray'da Okan Buruk’u çok başarılı bulduğunu ifade eden Elmas, "Okan Buruk skordan önce sahada göze hoş gelen ve izleyenleri memnun eden bir futbol oynatıyor. Takımda birçok yıldız var. Bu isimleri yönetebilmek önemli bir liderlik becerisi gerektirir, Okan Hoca da bunu başarıyla yapıyor. Takım fizik olarak da çok iyi. Zaten Okan Hoca’nın oynattığı sistem fizik olarak üst seviyede oyuncularla başarılı olabililir. Okan Hoca’nın lobisi olmadığı için yeteri kadar takdir görmediğini ve bazen de haksız şekilde eleştirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple Galatasaray camiası Okan Hoca’ya sahip çıkarak arkasında durmalı." dedi.

"ERDEN TİMUR'A ORANTISIZ VE HAKSIZ ŞEKİLDE SALDIRIYORLAR"

Erden Timur’un da iki yıldır başarılı işlere imza attığını belirten Elmas, “Başarısı sadece futbol şubesinin yönetimiyle sınırlı değil, Galatasaray’ın son dönemdeki gayrimenkul projeleri ve sponsorluk anlaşmalarının fikir ve uygulama safhasında Erden Timur var. Tüm bunları başarıyla yaptığı için kıskanılması doğal.

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Rakip camiaların, bu kadar başarılı bir ismin yarattığı rekabet avantajını ortadan kaldırabilmek için Erden Timur’a karşı itibarsızlaştırma ve kirli propaganda kampanyası yaptığına şahit oluyoruz. Galatasaray camiası Erden Timur gibi başarılı yöneticilerine sahip çıkmak zorunda. Erden Bey çok duygusal bir insan ve bu çirkin saldırıların sağlığını olumsuz etkilemesinden endişe duyuyorum. Erden Bey camia içerisinde de rahat bırakılmalı” diye konuştu.

"TEMİZ VE ADİL BİR FUTBOL İÇİN 'ETİK HATTI' KURULMALI"

Burak Elmas, ‘temiz ve adil’ bir spor düzeninin devlet, TFF ve kulüplerin iş birliği ile gerçekleşebileceğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Başta Galatasaray olmak üzere tüm camialar aynı şeyi söylüyor; temiz ve adil bir spor düzeni. Bu ancak devlet, federasyon ve kulüplerin birlikte çalışarak başarabilecekleri bir konu. Federasyon içerisinden birçok yere istihbarat gittiği görülüyor. Bir etik hattı kurularak içeride yaşananların kimlik kaygısı olmadan rahatça paylaşılabileceği bir yöntem geliştirilmeli. Gelen istihbaratın değerlendirildiği, gerekli önlemlerin alındığı, içerisinde kulüplerin de olduğu bir kurul oluşturulmalı. Bütün bunlar da kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşılmalı. Unutulmamalı ki Türk futbolunun temiz ve adil olmasını isteyenlerden daha fazla mevcut durumdan fayda sağlayanlar var."

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