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Galatasaray, Erzurum deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

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#Galatasaray#Süper Lig#Erzurum
Galatasaray, Erzurum deplasmanında Muhtemel 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Galatasaray, bu akşam Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak. İşte zorlu karşılaşma öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında bugün Erzurumspor FK’ye konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay.

Son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılı ekip, bu sezonun ilk maçında Arca Çorum ile evinde 2-2 berabere kaldı. Beş sezonun ardından Süper Lig’e dönen Erzurumspor ise ilk hafta Amedspor’a deplasmanda 3-0 yenildi.

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G.SARAY SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon 32. haftada Samsunspor’a 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, 34. haftada da Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla boyun eğmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Orbanic, Orhan, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Fernando, Rodriguez, Sefa, Mustafa, Eren.

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Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Galatasaray, Erzurum deplasmanında Muhtemel 11ler belli oldu

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#Galatasaray#Süper Lig#Erzurum

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