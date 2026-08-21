Galatasaray, Erzurum deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

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Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında bugün Erzurumspor FK’ye konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay.
Son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılı ekip, bu sezonun ilk maçında Arca Çorum ile evinde 2-2 berabere kaldı. Beş sezonun ardından Süper Lig’e dönen Erzurumspor ise ilk hafta Amedspor’a deplasmanda 3-0 yenildi.
G.SARAY SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP
Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon 32. haftada Samsunspor’a 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, 34. haftada da Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla boyun eğmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: Orbanic, Orhan, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Fernando, Rodriguez, Sefa, Mustafa, Eren.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.