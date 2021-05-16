Galatasaray Ertaç Özbir duvarını aşamadı

Süper Lig’de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Beşiktaş’ın tek farklı kazanması durumunda en az 3 gol atması gereken G.Saray, fark atabileceği maçta Malatya kalecisi Ertaç Özbir’e takıldı. Sarı kırmızılılar maç boyunca 33 şut denemesinde bulunurken bunların 10’unda isabet sağlamayı başardı. Ancak Ertaç yaptığı 7 kurtarışla adeta kalesine duvar ördü.

İLK YARIDA 15 ŞUTTA SADECE 1 İSABET BULDU

Bu arada sarı kırmızılılar bu 33 şutun 15’ini ilk yarıda atmasına karşın sadece 1 kez isabet bulabildi ve devreyi de kontradan yediği golle 1-0 geride tamamladı.

KEREM İLE ŞENER’İ ALDI, GALATASARAY ŞAHLANDI

46’de oyuna giren 3 isimden Kerem 53’te, Şener ise 60’da yaptığı asistlerle takımlarına 3 puanı kazandırdı. 46’de oyuna giren 3 isimden Kerem 53’te, Şener ise 60’da yaptığı asistlerle takımlarına 3 puanı kazandırdı.

G.Saray’ın şampiyon olabilmesi için mutlak kazanması gereken maçta ilk yarıdaki baskıya rağmen gol gelmezken takımın devreye 1-0 geride girmesi üzerine Fatih Terim 2. yarıya 3 değişiklik ile başladı.

Arda’nın yerine Muhammed, Emre’nin yerine Kerem, Yedlin’in yerine Şener oyuna girerken bu hamle hemen etkisini gösterdi.

Sarı kırmızılılar bu değişiklikten sadece 7 dakika sonra Kerem’in asistinde Halil ile skoru dengelemeyi başardı.

60’ta ise bu kez yine sonradan oyuna dahil olan Şener’in asistinde Ryan Babel Galatatasaray’ı öne geçiren golü ağlara göndermeyi başardı. Halil Dervişoğlu böylece son 4 lig maçında 3. golünü atmayı başardı.