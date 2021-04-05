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GeriVoleybol Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 1 koronavirüs vakası
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 1 koronavirüs vakası

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 1 koronavirüs vakası

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımında 1 koronavirüs vakası

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