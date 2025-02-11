Galatasaray, Eren Elmalı transferinde mutlu sona yakın

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Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da son gün de transfer heyecanı devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Eren Elmalı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar, evrakların yetişmesi halinde milli futbolcuyla bugün sözleşme imzalayacak. Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis (artı bonuslar) ödeyecek.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde daha önce kadrosunu Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski gibi isimlerle güçlendirmişti.

14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

2022 yazında 3.6 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olan Eren Elmalı, Bordo-mavili kulüpte geçirdiği yaklaşık 2.5 yılda 111 resmi maça çıktı ve 1 gol - 6 asist üretti.

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24 yaşındaki savunma oyuncusu bugüne dek A Milli Takım formasını da 14 kez sırtına geçirdi ve 1 asist kaydetti.