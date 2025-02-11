Galatasaray, Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı

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Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da son gün de transfer heyecanı devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Eren Elmalı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BUGÜN SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Sarı kırmızılılar, evrakların yetişmesi halinde milli futbolcuyla bugün sözleşme imzalayacak. Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis (artı bonuslar) ödeyecek.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde daha önce kadrosunu Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski gibi isimlerle güçlendirmişti.

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14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

2022 yazında 3.6 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olan Eren Elmalı, Bordo-mavili kulüpte geçirdiği yaklaşık 2.5 yılda 111 resmi maça çıktı ve 1 gol - 6 asist üretti.

24 yaşındaki savunma oyuncusu bugüne dek A Milli Takım formasını da 14 kez sırtına geçirdi ve 1 asist kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Dün akşam oynanan Eyüpspor maçı sonrasında konuşan Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Eren Elmalı için "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.