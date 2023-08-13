Galatasaray en çok onu aradı! Kayserispor maçından sonra o sözler... "Onsuz olmaz, her saniye sahada olmalı"

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar buldu ancak bu fırsatlar golle sonuçlanmadı. Son şampiyon Galatasaray, yeni transferleriyle çıktığı Kayseri deplasmanında geçen sezon olduğu gibi yine galip gelemedi. Geçen sezonki maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da yeni transferler Angelino, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Zaha ve Icardi ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla iki takım da yeni sezona birer puanla başladı.

OKAN BURUK'UN KADRO TERCİHİ

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kayseri deplasmanına; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu ilk 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise şu oyuncular yer aldı: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus, Zaha, Halil, Kaan, Torreira, Emin.

GÖKHAN SAZDAĞ DİREĞİ GEÇEMEDİ

Karşılıklı ataklar ve pozisyonlarla geçen ilk yarının en önemli pozisyonu Kayserispor'dan geldi. Gökhan Sazdağ'ın uzaktan şutunda Muslera'yı geçen top üst direkten sekerek auta gitti. Galatasaray ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper ile pozisyonlara girdi ancak golü bulamadı.

ANGELINO VE ICARDI HAMLESİ

İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Galatasaray adına ilk hamleler 56. dakikada geldi. Yeni transfer Angelino, Leo Dubois'nın yerine; ICardi ve Bakambu'nun yerine oyuna girdi. Mauro Icardi oyuna girdikten sonra net bir pozisyona girdi ancak kafa vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

DUBOIS'DAN KULÜBEDE TEPKİ

Maça ilk 11'de sol bek olarak başlayan Leo Dubois, 56. dakikada kenara geldikten sonra kulübeye geçince elindeki su şişesini sert bir şekilde yere fırlattı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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KEREM DEMİRBAY VE ZAHA OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da 70. dakikada yeni transferler Kerem Demirbay ve Zaha oyuna girdi. Oliveira ve Mertens kenara geldi. SON HAMLE HALİL OLDU

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un skoru değiştirmek adına son hamlesi 82. dakikada geldi. Barış Alper kenara alınırken Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.

DEĞİŞİKLİKLER GOLÜ GETİRMEDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un tüm değişiklikleri, aranan golü getirmedi. Son dakikada ev sahibi Kayserispor, Ramazan Civelek ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

OKAN BURUK'TAN 4. HAKEME TEPKİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın son düdüğünün ardından dördüncü hakeme tepki gösterdi. Su molası ve sakatlıklar sebebiyle duraksayan maça 9 dakika eklenmiş, uzatmadaki duraklamaların ardından maç 90+11. dakikada sona ermişti.

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MUSLERA'DAN BİLAL BAYAZİT'E TEBRİK

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bitiş düdüğünün ardından Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazit'i tebrik etti. Maçtan sonra bu anla ilgili konuşan Bilal; "Muslera'dan destek ve övgü almak çok güzel bir duygu" dedi.

UĞUR MELEKE: KARŞI PRESTE TORRERIA'YI ARIYORLAR

G.Saray geri kazanma departmanında Uruguaylı’nın aklını-dinamizmini arıyor.

Çağdaş Atan, müsabaka öncesi röportajında “Türk futbol tarihinin en pahalı takımıyla karşılaşıyoruz bugün” diyerek başladı konuşmasına. Gerçekten de ben daha önce bir Türk kulübünün 250 milyonluk bir kadro kurduğunu hatırlamıyorum. Hatta Çağdaş Atan’ın önermesine şunu ekleyebilirim: Bu sezon Tottenham mesela sola Zaha, sağa Zaniolo’yu, en öne de İcardi’yi takviye etseydi, İngiliz kamuoyunda “iyi transfer dönemi geçirdiler” diye yorumlanabilirdi. Galatasaray’da dün önde Barış-Bakambu-Kerem Aktürkoğlu başladı, Yunus-İcardi-Zaha kulübedeydi.

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Bu gruba daha Tete eklenecek. Galatasaray’ın sadece Devler Ligi’ne girmekle kalmayıp, iyi bir kura ile gruplarda da iş yapabileceğini umut ediyorum ben.

SAHAYA ‘LiG 11’i’ iLE ÇIKTI

Yalnız dün Galatasaray’ın sahaya ‘lig 11’i’ ile çıktığını, değişiklikler geldikçe ‘Şampiyonlar Ligi 11’i’ne doğru yol aldığını söylesek yanılmış olmayız herhalde. Eylülde Galatasaray umarız ilk Devler Ligi grup maçına çıkarsa, o gün 11’de Dubois, Berkan, Barış, Bakambu gibi isimlerin başlamayacağını bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Dün maça başlayan lig 11’i, Kayserispor’un direncini kıracak yoğunlukta pozisyon üretemedi. Ancak İcardiler, Angelinolar, Zahalar sahaya dahil oldukça Kayseri’deki beyaz formalılar, Şampiyonlar Ligi 11’ine benzemeye başladılar yavaş yavaş.

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EN ÖNEMLi EKSiK ATAK SÜREKLiLiĞi

Galatasaray’ın Kerem Demirbay’lı-Zaha’lı-İcardi’li son yarım saatte biraz daha etkili olduğunu ve birkaç kez gole yaklaştıklarını söyleyebiliriz ama bence sarı kırmızıların en önemli eksikliği atak sürekliliği. Geçen sezonki şampiyon kadronun atak sürekliliğinin en önemli sırrı, tamamlanamayan ataklar sonrası karşı preste Torreira’nın olağanüstü katkısıydı. Galatasaray şu an geri kazanma departmanında Torreira’nın aklını-dinamizmini arıyor bence.

FIRAT AYDINUS: GALATASARAY'IN İLK GERÇEK SINAVINDAN ÇIKAN SONUÇ TORREIRA VE ICARDI'SİZ OLMUYOR

Yaz Transfer Ligi’nde atılan çalımlar, atılan taklalar ve verilen paralar akabinde cuma günü Süper Lig’in 66. sezonuna giriş yapıldı.

Harcanan milyon Euro’ların karşılığında futbol adına beklentileri yükselten son şampiyon Galatasaray, ilk gerçek sınavını Kayseri deplasmanında verdi. Zaha, Bakambu ve Kerem Demirbay en çok merak edilen yeni transferlerdi. Kayserispor ise iki yıldır transfer tahtası kapalı olan bir takım. Buna rağmen geçen sezonun flaş ekiplerinden biriydi Çağdaş Atan yönetiminde.

YEDEKLER BiLE KAFAYA OYNAR

Galatasaray öyle bir kadro kurdu ki, bu maçta yedek kulübesinde oturan oyunculardan oluşan takım bile ligde kafaya oynar. Kayserispor karşısında özellikle Torreira’nın eksikliği hissedildi. Okan Buruk’un ekibi ilk 15 dakika baskı kursa da Kayserispor dengeyi kurmayı bildi.

İlk yarıya Kerem Aktürkoğlu’nun top kayıpları ve iki takımın tehlike yaratan şutları damga vurdu. Buruk ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle skor üretmek istese de, Kayserispor belli bölümlerde sonuca gidecek pozisyonlar buldu. Bu maç gösterdi ki, Galatasaray Torreira’sız olmaz. Ve top rakip ceza sahasına gidiyorsa, İcardi orada maçın her saniyesinde bulunmalı.

HALiL UMUT MELER iYiYDi

Geçen sezon zor maçların hakemi Halil Umut Meler iyi bir müsabaka yönetti. Tek eleştirim, ikinci yarıdaki uzatmayı az vermesiydi. Maç içinde gösterdiği sarı kartlar doğruydu.

Barış Alper’in sarı kart gördüğü pozisyon sınırda bir pozisyon; ayağının ucu geliyor, taban tam oturmuyor. Ve temas anında topuk çimden ayrılmıyor. Yoğunluk, şiddet ve acımasızlık gibi kriterler ciddi faullü oyun kapsamında önemli. Burada kırmızı kart verseydi, VAR karışamazdı.

SIFIR TOLERANS ‘SIFIR’ ÇEKTi!

Yabancı eğitimci Hugh Dallas ‘sıfır tolerans’ manifestosu ile sezon öncesi hakemlere uyarı verdi. Gelin görün ki cuma ve dünkü maçlara baktığımızda hakemler tarafından Dallas fazla kaale alınmamış veya sıfır toleransın karşılığı sarı kart olarak hesap edilmiş olsa gerek; ‘sıfır tolerans ilkesi’ sıfır çekti. İlk 2 günde bu konuda sezon boyunca emsal gösterilecek pozisyonlar yaşandı. O zaman ben de şu tavsiyede bulunayım; ya verdiğiniz talimatları hakemlerinize uygulatın ya da hakemlerin uygulayabileceği talimatları verin, böylece sıfır sıkıntı yaşarsınız.