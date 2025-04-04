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UEFA resmen duyurdu: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa geliri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA#Şampiyonlar Ligi
UEFA resmen duyurdu: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa geliri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 15:07

UEFA, 2023-2024 sezonunun finansal raporlarını açıkladı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, en yüksek gelir elde eden Türk takımı oldu.

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Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad'da düzenledi.

Kongrenin ardından finansal raporlar da açıklandı. Buna göre 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla para kazanan Türk ekibi, Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardında 3'üncü sırada bitirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında toplam 31 milyon 85 bin avroyu kasasına koydu.

Ardından mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nden ise 1 milyon 276 bin avro gelir elde etti. Toplamda 32 milyon 361 bin avro kazanan Galatasaray, UEFA organizasyonlarından en çok gelir elde eden Türk takımı oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe 9 milyon 34 bin avro; UEFA Konferans Ligi grubunu 3. bitiren Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin avro gelir elde etti.

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#Galatasaray#UEFA#Şampiyonlar Ligi

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