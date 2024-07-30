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Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı

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#Galatasaray#Emin Bayram#Transfer
Galatasaray, Emin Bayramı Westerloya kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 22:16

Galatasaray, 21 yaşındaki stoper oyuncusu Emin Bayram'ı Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiraladı.

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Galatasaray, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.

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#Galatasaray#Emin Bayram#Transfer

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