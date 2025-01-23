Galatasaray Emerson Royal transferini bitirmek üzereydi ama kötü haber geldi: 2 ay yok

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Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imza attırmak için saatler sayarken, bir diğer transferi daha bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE BİTEBİLİR

Milanlı Emerson Royal'i teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği bilinirken, İtalyan basını bu transferin gerçekleşmesinin kısa süre sonra gerçekleşebileceğini yazdı.

ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO

Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, oyuncuya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp 13 milyon Euro teklif ederken Milan ise oyuncusu için 15 milyon Euro istyor.

EMERSON İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Öte yandan Emerson Royal, kendisiyle ilgilenen Everton ve Fulham'a transfer olmaya daha sıcak bakıyor ancak oyuncunun menajeri Stefano Castagna, Galatasaray'a imza atmasını istiyordu.

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'PERŞEMBE YA DA CUMA ANLAŞMA OLABİLİR!'

İngiliz kulüplerinin maksimum 12 milyon Euro önerdiği ifade edilirken, Castagna Everton, Fulham ve Galatasaray ile görüşmelerini ileri bir seviyeye yükseltti. Castagna'nın Everton, Fulham ve Galatasaray ile olan müzakeresinden Perşembe gecesi ya da Cuma günü sonuç almayı beklediği ve anlaşmayı tamamlayacağı kaydedildi. Galatasaray'ın transferdeki isteği ve arzusundan dolayı anlaşmaya yakın taraf olduğu aktarılmıştı ama beklenmedil bir gelişme yaşandı.

RELEVO: 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACA

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Girona'ya karşı maça ilk 11'de başlayan Emerson, henüz 4. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı. Milan'dan henüz oyuncunun sakatlığına dair detay paylaşılmadı fakat Relevo'da çıkan haberlere göre oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu gelişme sonrası sakatlık iddiası eğer doğruysa muhtemel transfer gerçekleşmeden sona erebilir.

EMERSON ROYAL'İN MİLAN PERFORMANSI

Sezon başında 3 yıllık Tottenham kariyerini noktalayarak Milan'ın yolunu tutan Emerson, geride kalan süreçte kırmısı-siyahlı forma altında 25 maçta görev yaptı.

KARİYERİ

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Futbola Ponte Preta alt yapısında başlayan Emerson Royal, sonrasında sırasıyla Atletico Mineiro, Barcelona, Real Betis, Tottenham ve Milan takımlarında oynadı.