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Galatasaray, Elias Jelert’te mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor

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#Galatasaray#Transfer#Futbol
Galatasaray, Elias Jelert’te mutlu sona ulaştı İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Kulübü Kopenhag’ın resmen açıkladığı Danimarkalı sağ bekin bugün gelmesi bekleniyor. 

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Galatasaray uzun süredir arayışlarını sürdürdüğü sağ bekte sonunda hedefine ulaştı. Sarı kırmızılılar bir süredir görüştükleri Elias Jelert’te mutlu sona ulaşırken, 21 yaşındaki oyuncunun kulübü Kopenhag da iki takım arasında yapılan görüşmelerin noktalandığını ve anlaşmanın yapıldığını açıkladı.

TETE KiRALANIYOR

Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Jelert, 4 yıllık imza atacak ve senelik de 650 bin euro kazanacak. Sarı kırmızılılar, Kopenhag’a ise bonservis ve bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro ödeyecek.

Öte yandan, Brezilya gazetelerinden Globo, Galatasaray’da teknik heyetten geçerli not alamayan ve gönderilmesine karar verilen Tete’ye Atletico Paranaense’nin talip olduğunu, kiralama görüşmelerinin başladığını yazdı.

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#Galatasaray#Transfer#Futbol

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