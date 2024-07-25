×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Elias Jelert transferinin maliyetini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Jelert
Galatasaray, Elias Jelert transferinin maliyetini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 21:47

Galatasaray, Elias Jelert transferi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert'in maliyetini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılıların oyuncunun bonservisi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu.

Ayrıca 5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

Gözden KaçmasınSivassporda Rey Manaj transfer için kamptan ayrıldıSivasspor'da Rey Manaj transfer için kamptan ayrıldı!Haberi görüntüle

İşte yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kobenhavn ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Jelert

BAKMADAN GEÇME!