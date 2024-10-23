Galatasaray, Elfsborg maçında 11 yıl sonra bir ilke imza attı! Okan Buruk tarihe geçti

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk ettiği maçta dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçının ilk 11’ine göre Elfsborg mücadelesinde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Elfsborg maçından ekranlara yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

GALATASARAY'DA 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor maçında oynayan; Fernando Muslera, Ismail Jakobs ve Rolland Sallai, Elfsborg maçında forma giymeyen isimler oldu. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’i sahaya sürdü.Kaleyi Günay Güvenç’e emanet eden Buruk, savunma üçlüsünü; Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Barış Alper Yılmaz’ı sahaya süren tecrübeli teknik adam, solda ise Yunus Akgün’e görev verdi. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisini bozmayan 51 yaşındaki teknik adam, forvet arkasında ise Dries Mertens’e görev verdi. Okan Buruk’un gol yollarındaki tercihleri ise Victor Osimhen ile Mauro Icardi oldu.

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ISMAIL JAKOBS SAKATLIĞI SEBEBİYLE YOK

Galatasaray’ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki İsmail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü haftasında oynanan Elfsborg maçında sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs’un yerine teknik direktör Okan Buruk, sol kanat bekte Yunus Akgün’ü sahaya sürdü. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, karşılaşmada oynamayan isimler oldu.

KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan Fernando Muslera, Elfsborg maçında yer almadı. Muslera’nın yokluğunda kalede Günay Güvenç oynadı. Öte yandan 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçi, PAOK, RFS ve Elfsborg mücadeleleriyle 3 maçlık cezasını da tamamlamış oldu.

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BURUK’TAN 3’LÜ SAVUNMA TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçına 3’lü savunma ile çıktı. Bu sezon ilk kez 3 savunmayla takımını sahaya süren Buruk, aynı zamanda ikinci kez çift forvet ile çıktı. 3-5-2 sistemiyle karşılaşmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip; daha önce bu savunma diziliminde oynamazken, Süper Lig’in 7’nci haftasındaki Kasımpaşa maçına çift forvetle (Victor Osimhen - Mauro Icardi) başlamıştı.

GALATASARAY'DAN 11 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray, Ekim 2013'ten (Kopenhag) bu yana bir Avrupa kupasının ilk yarısında 3 golü ilk kez Elfsborg'a attı.

6 MAÇTA ÖNE GEÇİRDİ

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Galatasaray'ın Elfsborg karşısında ilk golünü kaydeden Mauro Icardi, sarı kırmızılı kariyerindeki 8 golünün altısıyla takımını öne geçirdi.

YUNUS AKGÜN YİNE GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği maçta Yunus Akgün yine boş geçmedi.

Bu sezonki performansıyla büyük beğeni alan Yunus Akgün, Avrupa Ligi aşamasında üst üste 3. maçta da fileleri havalandırdı.

Daha önce PAOK ve RFS maçlarında gollerini atan başarılı futbolcu, Elfsborg maçını da boş geçmedi. Yunus Akgün, lig ve Avrupa'da bu sezon toplam 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların başında Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta iç saha galibiyeti alan ilk teknik direktör oldu.

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VAR İNCELEMESİNİN ARDINDAN PENALTI

İsveç temsilcisi Elfsborg, Galatasaray ile oynadığı maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Elfsborg, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştu ve pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Matej Jug, pozisyonu izledikten sonra 63. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.