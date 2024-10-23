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GALATASARAY ELFSBORG CANLI YAYIN || Galatasaray Elfsborg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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#Galatasaray#Elfsborg#GS
GALATASARAY ELFSBORG CANLI YAYIN || Galatasaray Elfsborg maçı saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 08:45

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Elfsborg'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde heyecan dolu geri sayım sürerken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde Galatasaray Elfsborg maçı canlı yayın kanalı ve saatini merak edip araştırıyor. Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri dahil olmak üzere detaylar belli oldu. Peki, Galatasaray Elfsborg maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Elfsborg maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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Galatasaray Elfsborg maçı canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda? Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken Galatasaray Elfsborg maçı canlı yayın saati, kanalı ve iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Bugün yapılacak olan karşılaşmada Elfsborg ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Galatasaray, İsveç takımları karşısında çıktığı 16 maçtan 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bir İsveç takımı olan Elfsborg karşısında kendi taraftarı önünde mücadele verecek olan Galatasaray, galibiyet için tüm yolları zorlayacak. Peki,  Galatasaray Elfsborg maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Elfsborg maçı canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili detaylar...

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GALATASARAY ELFSBORG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Elfsborg karşılaşması bugün yani 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da Matej Jung'ın başlangıç düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi.

Elfsborg: Pettersson, Hedlund, Buhari, Henriksson, Yegbe, Hult, Ouma, Besfort Zeneli, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

GALATASARAY ELFSBORG CANLI YAYIN || Galatasaray Elfsborg maçı saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu

AVRUPA KUPALARINDA 321. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 320 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 114 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 434 kez havalandırırken, kalesinde 479 gol gördü.

AVRUPA LİGİ’NDE 96 MÜSABAKAYA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 96 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom bu mücadelelerde 151 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 122 gole engel olamadı.

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OKAN BURUK’UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 18 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi’nde de 4 olmak üzere oynadığı 18 karşılaşmanın 8’ini kazanırken, 6’sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

İSVEÇ TAKIMLARIYLA 8. RANDEVU

Galatasaray ile Elfsborg, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bugüne kadar İsveç takımlarıyla 7 kez mücadele ederken, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan bu süreçte Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK ile oynadı. Cimbom, İsveç ekiplerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1’lik skorla yenerek elde etti.

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#Galatasaray#Elfsborg#GS

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