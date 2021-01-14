Galatasaray, Ekrem Memnun'u resmen açıkladı!
Galatasaray, Basketbol A Takımı başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol, Ekrem Memnun'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Sayın Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
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