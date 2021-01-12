Galatasaray, Ekrem Memnun ile görüşmelere başladı!

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

''GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI''

Galatasaray, bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ekrem Memnun ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.

Galatasaray, böylece sezona üçüncü farklı antrenörle devam edecek.

EKREM MEMNUN KİMDİR?

1996-2002 yılları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın baş antrenörü olan Ekrem Memnun, Euroleague Women üçüncülüğünü elde etti. Bu süre zarfında üç Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve iki de Türkiye Kupası kazandı. 2003'te Kosova takımı Sigal Prishtina baş antrenörü olup iki sezon burada çalıştı. 2005'te yeniden Türkiye'ye dönen Ekrem Memnun, Oktay Mahmuti yönetimindeki Anadolu Efes'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. 2008'de Darüşşafaka'nın baş antrenörlüğüne geçip burada iki sezon kalan Memnun, daha sonra tekrar Anadolu Efes'te yardımcı antrenör pozisyonunda görev aldı. 2012 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başına geçen tecrübeli koç, 2014'te takımını Euroleague Women şampiyonluğuna ulaştırdı. Bu şampiyonluk, Türk kadın basketbol tarihinin en büyük başarısı olarak tarihe geçti.

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