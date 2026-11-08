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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti!

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#Galatasaray#Cevad Prekazi#Süper Lig
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 23:35

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, hayatını kaybetti.

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Galatasaray ve Partizan'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Yugoslav futbolunun efsane orta sahası Cevad Prekazi, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada efsane futbolcu Cevad Prekazi’nin bugün evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Ölüm sebebi henüz resmiyet kazanmazken, unutulmaz ismin son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Prekazi, 2023 yılında geçirdiği felci atlatmış ancak geçen yıl bir felç daha geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı.

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

1985 yılında Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Prekazi, sarı-kırmızılı formayı 6 sezon boyunca terletti.

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Tecrübeli futbolcu, bu süreçte çıktığı 229 karşılaşmada 44 gol kaydederken 65 asistlik katkı sağladı.

Prekazi, 2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.

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#Galatasaray#Cevad Prekazi#Süper Lig

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