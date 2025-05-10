Galatasaray 'duran top' kozunu kullandı! Okan Buruk, Trabzon'da Fatih Terim'i yakaladı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Trabzon'da oynanan maçı sarı - kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bu galibiyetle birlikte ise teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim'in Trabzonspor'a karşı olan serisini egale etti.

PERDEYİ ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇTI

Karşılaşmada sarı - kırmızılıların ilk golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında Gabriel Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını zorlu deplasmanda öne geçirdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunan Abdülkerim’in toplamda da 5. golünü attı.

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GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Sarı - kırmızılılar bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisine 'devam' dedi. Sarı-kırmızılılar, Trabzon karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 7'ye çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

MORATA 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 84. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maçtaki skoru belirledi.

TRABZON'DA SERİ DEVAM ETTİ

Müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihinde oynanan karşılaşmayı 4-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

OKAN BURUK, FATİH TERİM'İ YAKALADI

Bu galibiyetle birlikte Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Fatih Terim'in (Nisan 1999-Mayıs 2003) ardından üst üste beş Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılan ikinci teknik direktör oldu.

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DURAN TOPLARIN USTASI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon duran toplardan gelen gollerine Trabzon'da da devam etti. Abdülkerim Bardakcı'nın kornerden yapılan orta sonucunda attığı golle kilidi açan sarı - kırmızılılar, bu sezon 33. duran top golüne imza attı.

1 PUANA 1 YILDIZ

Süper Lig'in gelecek haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.