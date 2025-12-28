Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada! Icardi yerine transfer

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Sarı-Kırmızılılar, hücum hattına yapılacak takviye için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk’un favorisi için yönetim harekete geçti.

GRIEZMANN BOMBASI

Cim Bom, Atletico Madrid’in dünyaca ünlü forveti Griezmann’dan vazgeçmiş değil. Bir süredir Sarı-Kırmızılı kulübün transfer listesinde bulunan 34 yaşındaki futbolcu hem Osimhen’in arkasında 10 numara hem yeri geldiğinde sağ kanatta, hem de bir forvet olarak oynayabildiği için Okan Buruk’un favorileri arasında yer alıyor.

TEKRAR MASAYA OTURULACAK

Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda oyuncuyu satmayacağını bildiren Atletico ile tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin son günlerde kadroda revizyona gideceği konuşuluyordu.

Haberin Devamı

FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM DE LİSTEDE

Öte yandan Icardi’nin durumundaki belirsizlik nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı planlayan Sarı Kırmızılı kulübün gündemine Fransa’dan sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray’ın, Marsilya forması giyen ve Fransa’da doğmasına rağmen Cezayir Milli Takımı’nı tercih eden Amine Gouiri’yle ilgilendiği öğrenildi.

25 yaşındaki forvet, omuz sakatlığı nedeniyle ekim ayından beri formasından uzak.

Önümüzdeki ay itibarıyla saha çalışmalarına başlayacak olan Gouiri’nin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak düşünüldüğü ifade ediliyor.