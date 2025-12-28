×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada! Icardi yerine transfer

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Griezmann Transferi#Okan Buruk
Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada Icardi yerine transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 10:21

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetim, yeni transferler için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Cimbom'da 2 önemli isim ön plana çıktı.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Sarı-Kırmızılılar, hücum hattına yapılacak takviye için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk’un favorisi için yönetim harekete geçti.

Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada Icardi yerine transfer

GRIEZMANN BOMBASI

Cim Bom, Atletico Madrid’in dünyaca ünlü forveti Griezmann’dan vazgeçmiş değil. Bir süredir Sarı-Kırmızılı kulübün transfer listesinde bulunan 34 yaşındaki futbolcu hem Osimhen’in arkasında 10 numara hem yeri geldiğinde sağ kanatta, hem de bir forvet olarak oynayabildiği için Okan Buruk’un favorileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınYüzyılın takas iddiası Fenerbahçe, Beşiktaştan İrfan Can Kahveciye karşılık istediYüzyılın takas iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'ye karşılık istediHaberi görüntüle

TEKRAR MASAYA OTURULACAK

Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda oyuncuyu satmayacağını bildiren Atletico ile tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin son günlerde kadroda revizyona gideceği konuşuluyordu.

Haberin Devamı

Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada Icardi yerine transfer

FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM DE LİSTEDE

Öte yandan Icardi’nin durumundaki belirsizlik nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı planlayan Sarı Kırmızılı kulübün gündemine Fransa’dan sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada Icardi yerine transfer

Galatasaray’ın, Marsilya forması giyen ve Fransa’da doğmasına rağmen Cezayir Milli Takımı’nı tercih eden Amine Gouiri’yle ilgilendiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede 7 ayrılık Yeni transfer de listedeFenerbahçe'de 7 ayrılık! Yeni transfer de listedeHaberi görüntüle

25 yaşındaki forvet, omuz sakatlığı nedeniyle ekim ayından beri formasından uzak.

Galatasaray dünya yıldızı için 2. kez masada Icardi yerine transfer

Önümüzdeki ay itibarıyla saha çalışmalarına başlayacak olan Gouiri’nin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak düşünüldüğü ifade ediliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Griezmann Transferi#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!