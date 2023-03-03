Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı! Real Madrid, Arsenal, Chelsea...

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Twitter’da en çok etkileşim alan kulüpler açıklanırken, listeye Türk takımları damga vurdu. Deportes Finanzas’ta yayınlanan ve ocak ayını kapsayan 15 kulüplük listenin ikinci sırasında yer alan Galatasaray, dünya devi takımları geride bırakarak öne çıkan ekip oldu.

FENERBAHÇE 9. SIRADA

Sarı kırmızılılar ocak ayında Twitter’da 12.8 milyon etkileşim ile ikinci sırada yer alırken, zirvedeki kulüp ise 14.6 milyon etkileşim ile İspanyol ekibi Barcelona oldu. Türk kulüplerinden Fenerbahçe 5.35 milyon etkileşim ile 9. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 3.10 milyon etkileşim alarak 13.’lüğü elde etti.

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RONALDO YETMEDi

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Sadece Barcelona’nın gerisinde kalan Galatasaray, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea gibi kulüplerin yanı sıra Cristiano Ronaldo’yu transfer ederek futbol dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Al Nassr’ı da geçti. Suudi kulübü 12.5 milyon etkileşimle üçüncü olabildi. 15 kişilik listede İngiltere 6 kulüple en çok yer alan ülke oldu. 3 takımlı Türkiye’yi, ikişer takımlı İspanya ve Brezilya takip etti. Milan ile İnter gibi kulüplerin yer aldığı İtalya ve Bayern Münih ile Dortmund’un yer aldığı Almanya listeye giremedi.

TWiTTER’DA EN POPÜLER 10 KULÜP

1) Barcelona 14.6 milyon

2) Galatasaray 12.8 milyon

3) Al Nassr 12.5 milyon

4) Real Madrid 10.4 milyon

5) M. United 9.00 milyon

6) Arsenal 7.15 milyon

7) Flamengo 6.89 milyon

8) Chelsea 6.87 milyon

9) Fenerbahçe 5.35 milyon

10) PSG 4.67 milyon