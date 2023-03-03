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Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı! Real Madrid, Arsenal, Chelsea...

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#Galatasaray#Futbol#Real Madrid
Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı Real Madrid, Arsenal, Chelsea...
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Galatasaray, Twitter’da en çok etkileşim alan kulüpler arasında ikinci sırada yer aldı. Deportes Finanzas’ta yayınlanan ve ocak ayını kapsayan araştırmaya göre sarı kırmızılılar 12.8 milyon etkileşimle Real Madrid, Manchester United, Arsenal ve Cristiano Ronaldo’nun transfer olduğu Al Nassr gibi kulüpleri geride bıraktı. Zirvede 14.6 milyon etkileşimle Barcelona bulunuyor.

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Twitter’da en çok etkileşim alan kulüpler açıklanırken, listeye Türk takımları damga vurdu. Deportes Finanzas’ta yayınlanan ve ocak ayını kapsayan 15 kulüplük listenin ikinci sırasında yer alan Galatasaray, dünya devi takımları geride bırakarak öne çıkan ekip oldu.

FENERBAHÇE 9. SIRADA 

Sarı kırmızılılar ocak ayında Twitter’da 12.8 milyon etkileşim ile ikinci sırada yer alırken, zirvedeki kulüp ise 14.6 milyon etkileşim ile İspanyol ekibi Barcelona oldu. Türk kulüplerinden Fenerbahçe 5.35 milyon etkileşim ile 9. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 3.10 milyon etkileşim alarak 13.’lüğü elde etti.

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RONALDO YETMEDi

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Sadece Barcelona’nın gerisinde kalan Galatasaray, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea gibi kulüplerin yanı sıra Cristiano Ronaldo’yu transfer ederek futbol dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Al Nassr’ı da geçti. Suudi kulübü 12.5 milyon etkileşimle üçüncü olabildi. 15 kişilik listede İngiltere 6 kulüple en çok yer alan ülke oldu. 3 takımlı Türkiye’yi, ikişer takımlı İspanya ve Brezilya takip etti. Milan ile İnter gibi kulüplerin yer aldığı İtalya ve Bayern Münih ile Dortmund’un yer aldığı Almanya listeye giremedi.

TWiTTER’DA EN POPÜLER 10 KULÜP

1) Barcelona 14.6 milyon
2) Galatasaray 12.8 milyon
3) Al Nassr 12.5 milyon
4) Real Madrid 10.4 milyon
5) M. United 9.00 milyon
6) Arsenal 7.15 milyon
7) Flamengo 6.89 milyon
8) Chelsea 6.87 milyon
9) Fenerbahçe 5.35 milyon
10) PSG 4.67 milyon

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#Galatasaray#Futbol#Real Madrid

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