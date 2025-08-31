×
Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti! Transferde yeni gelişme

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 10:07

Galatasaray'ın 1 numarası için aylardır birçok isim konuşuldu. Son olarak Ederson-Lammens ikisi arasında tercih yapılması beklenirken, ibre bir anda yeniden Donnarumma’ya döndü. Kendine kulüp bulamayan İtalyan file bekçisinin, Galatasaray’a katılması an meselesi olarak görülüyor.

Fernando Muslera’nın gidişi sonrasında 1 numara için arayışlarına devam eden Galatasaray Yönetimi, yaz transfer sezonundan bu yana harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Bu süre içerisinde Sarı-Kırmızılı kulübün gündemine birçok isim geldi.

Son olarak Ederson ya da Lammens ikilisinden biriyle anlaşılması bekleniyordu. Fakat beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce de listenin üst sıralarında yer alan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG’nin formasını giyen Gianluigi Donnarumma yeniden 1 numaraya yükseldi.

Kulüpten ayrılması kesinleşen İtalyan eldiven, halen kendisine yeni bir kulüp bulamadı.

9 MİLYON EURO MAAŞ

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kalmışken, Sarı-Kırmızılılar da yeni bir girişimde bulundu. Gelen haberlere göre 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak.

Bu doğrultuda Paris ekibine 20 milyon Euro bütçe ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Deneyimli eldivene de maaş olarak 9 milyon Euro ödenmesinin beklendiği belirtildi. Donnarumma’ya 4 senelik kontrat verileceği de bildirildi.

ZANIOLO İÇİN UDINESE DEVREDE

Geleceği en çok merak edilen oyuncular arasında yer alan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, yıldız futbolcu için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

Oyuncunun maaşı konusunda da sorun bulunmadığı belirtildi. Zaniolo’nun 2.7 milyon Euro’luk yıllık ücretinin ilk iki aylık kısmı Galatasaray tarafından ödenmiş olması, transferin gerçekleşmesi için süreci kolaylaştıran bir etken olarak öne sürüldü.

