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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 23:28,Son Güncelleme:/

Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

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Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

7DAYS EuroCup Top 16 Turu G Grubu 5'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Fransa ekibi AS Monaco'ya 91-79 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı kırmızılılar G Grubu'ndaki 3'üncü yenilgisini yaşadı ve grupta son sıraya geriledi. Monaco ise 3'üncü galibiyetini elde ederek G Grubu'nda liderliğe yükseldi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius(Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5,Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege Arar

MONACO: Bost 18, Cole 4, Ouattara 16, Buckner 9, Sane 2, Clemmons 13, O'Brien 25, Yeguete 4, Pantzar

1'İNCİ PERİYOT: 21-26

İLK YARI: 37-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

5 FAUL: 39.14 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)

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