Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

Bu sonuçla sarı kırmızılılar G Grubu'ndaki 3'üncü yenilgisini yaşadı ve grupta son sıraya geriledi. Monaco ise 3'üncü galibiyetini elde ederek G Grubu'nda liderliğe yükseldi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius(Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5,Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege Arar

MONACO: Bost 18, Cole 4, Ouattara 16, Buckner 9, Sane 2, Clemmons 13, O'Brien 25, Yeguete 4, Pantzar

1'İNCİ PERİYOT: 21-26

İLK YARI: 37-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

5 FAUL: 39.14 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)