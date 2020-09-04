MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray Doğa Sigorta 91-73 Dnipro
GeriBasketbol Galatasaray Doğa Sigorta 91-73 Dnipro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta 91-73 Dnipro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Doğa Sigorta 91-73 Dnipro
Abone Olgoogle-news

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Ukrayna'nın Dnipro takımını 91-73 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada günün ikinci maçında Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji, saat 20.30'da karşılaşacak.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton 5, Alperen Baytok, Hunter 15, Macon 17, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 14, Motum 19, Berke Atar 12, Ayberk Olmaz 5, Enes Alaybeyoğlu, Saadettin Donat 2

Dnipro: Kolomoisky 3, Dugat 11, Korniyenko 7, Natyazhko 5, Tymofeienko 12, Bondarchuk 7, Terrell 19, Zakurdaiev 3, Gliebov 6

1. Periyot: 29-15

Devre: 43-39

3. Periyot: 71-58

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle