Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 83-77 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi
Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer
Beş faulle oyundan çıkan: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)
1. Çeyrek: 13-27
Devre: 40-43
3. Çeyrek: 60-61
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