MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
GeriBasketbol Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 22:42,Son Güncelleme:/

Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 83-77 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer

Beş faulle oyundan çıkan: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

1. Çeyrek: 13-27

Devre: 40-43

3. Çeyrek: 60-61

Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle