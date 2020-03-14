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Basketbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka

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Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-74 yendi.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.

Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.

Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi

Galatasaray Doğa Sigorta: Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Triche 5, Kennedy 16, Morgan 16, Nusret Yıldırım 9, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Mbaye 12

1. Periyot: 22-29

Devre: 36-49

3. Periyot: 52-58

Beş faulle çıkan: 39.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)

Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka

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