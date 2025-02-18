Galatasaray Divan Kurulu'nda Yusuf Akçiçek isyanı! 'Fenerbahçe'ye gitme sebebi...'

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Galatasaray Kulübü'nde şubat ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Fenerbahçe'de forma giyen Yusuf Akçiçek'in sarı - kırmızılılardan ayrılış süreci de konuşuldu.

Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Akçiçek'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye nasıl transfer olduğunu anlattı.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMA NEDENİ..."

Yusuf Akçiçek için 'Geleceğin yıldızı' ifadesini kullanan Çobanoğlu, "Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi" dedi.

"FLORYA KÖTÜ YÖNETİLDİ"

Florya'ya da değinen Can Çobanoğlu, "Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz" şeklinde konuştu.

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JOSE MOURINHO: "YUSUF'U YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da genç futbolcu için "Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.