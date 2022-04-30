Galatasaray Divan Kurulu'nda Hayri Kozak'tan Burak Elmas'a şok tepki! 'Yiyorsa aday ol'

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Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu ve toplantıya katılmayan başkan Burak Elmas'a tepki gösterdi.

İşte Hayri Kozak'ın açıklamaları;

"Galatasaray Kulübü tarihinin en vahim günlerini yaşıyor. Takımın küme düşmeye oynaması değil, vahim durum bizim bu halimiz.

Adam tek başına gelip ne hale soktu bizi ya? Bu nasıl oluyor ya? Bir kişi mahkemeye vererek bizle alay etti! Bu kadar laubalilik gösteren biri benim başkanım değildir. İstifa et diye yalvardık burada. Olmadı kabul etmedi sonra ibra olmadı şimdi neler yapıyor.

"BURAK ELMAS AKLINI BAŞINA AL"

Seçim olsun. Burak Elmas da aday olsun. Alsın çetesini yanına. Boyunun ölçüsünü alsın. Haydi, yiyorsa aday ol! Arkadaşa o gün genel kurulda kulise giderek tekrar yalvardım, yapma etme dedim. Kabul etmedi, bugün de burada yok. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray da bizim. Biz kimin ne yaptığını iyi biliriz. Burak Elmas, aklını başına al.

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Biz önümüzdeki seçime bakalım. Bu seçim yapılacak. Efendim buna başkan mı engel oluyor? O zaman başkanın engel olmasına engel olalım. 21-28 Mayıs'ta yapılacak bu seçim.

Transfer yapamayacağız diyenler var. Transfer yapmayalım zaten! Para yok. Taş gibi takım var iyi de bir antrenörün var, gelecek sezon kıran kırana oynanır bu açıdan yeni başkanların problemi yok."

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