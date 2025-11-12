×
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi gerginliği: 'İyi para verirlerse 'güle güle' diyelim!'

Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısında, divan kurulu üyelerinden Turcan Bolayır'ın Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye yönelik eleştirileri sonrasında Başkan Dursun Özbek, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım" sözleriyle konuşmaya müdahale etti. Bolayır ise Özbek'e, "Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım!" sözleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi gerilimi yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyelerinden Turcan Bolayır "Kocaelispor maçında Yunus olsaydı biz o maçı alırdık. Yunus'un yerine oynayan Barış Alper Yılmaz'ın takıma girmesiyle Victor Osimhen'in mekanizması bozuldu. Barış Alper sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim." ifadelerini kullandı.

"KOŞAMIYOR, FAZLA KİLOLARINI ATAMIYOR!"

Turcan Bolayır ara transfer döneminde 3 takviye yapmaları gerektiğini belirterek, Icardi için, "Koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Olmaz! Futbolcu askerdir, oynayacaksın, koşacaksın, fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynayamazsın. Maalesef 90 dakika oynamaya vücudu müsait değil. Oynayamaz. Ama Okan Buruk kardeşimiz kendisine inanıyorsa ona ben bir şey diyemem." şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK: "BÖYLE KONUŞMAYIN!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bolayır'ın sarı-kırmızılı futbolculara yönelik eleştirileri sonrasında araya girerek, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.

"BULA BULA BENİ Mİ BULDUNUZ BAŞKANIM!"

Başkan Özbek'in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır ise "Dinleyebilirler! Yanlış bir şey söylemiyorum. Kimseye küfür de etmiyorum başkanım. 'İsim verme' diyorsunuz. Yani isimsiz mi dünyaya geldi bu adamlar? Bula beni mi buldunuz başkanım!" şeklinde konuştu.

