MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray divan kurulu toplantısı başladı
GeriFutbol Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Spor Kulübü mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve divan üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşuyla başladı, gündemin okutulmasıyla ile devam etti.

Öte yandan toplantıda eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek de yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle