Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Jose Mourinho'ya yüklendi! "Alaturka tavırlar, tercüman..."

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eylül ayı olağan toplantısında Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

"CİDDİ BİR SALDIRI VAR"

Derkan, "Öyle bir saldırı altındayız ki hafta sonu bir derbi maçı var ve derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken bütün televizyon kanallarında bir düğmeye basılmışçasına şu kulüp şu kadar faul yaptı, şu kadar sarı kart gördü. Liste başı biziz. Burada ciddi bir saldırı var..." dedi.

"TERCÜMAN HOCA, ALATURKA TAVIRLAR..."

Aykutalp Derkan; "Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar birtakım acemi oyunlara girişiyorlar. Bunun başında da dünyada kendini kabul ettirmiş ama Türkiye’ye gelince alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocaları. Bu konuda camiamızın yeterli konuda duyarlı göstermediğini maalesef düşünüyorum. Bu sadece yönetimlerin işi değil, sadece teknik direktörümüzün işi değil. Galatasaray camiası bu konuda kenetlenmelidir. Oyuncularımıza son oynadığımız dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar var. Şu penaltı, şu kırmızı kart, şu sarı karttı biçimde hakemleri de manipüle edecek şekilde, anormal ve futbolun doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum" diye konuştu.