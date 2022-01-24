Galatasaray dipsiz kuyuya yuvarlandı

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Derbilerin favorisi olmaz derler ama uzun zamandır ilk defa bir derbi bir tarafın bu kadar favori olduğu şekilde başladı.

Bir tarafta eski başkan Selahattin Bayazıt’ın cenazesinde buluşmuş olsa da, son derece ortadan ikiye bölünmüş, teknik direktör değiştirmesine rağmen kötü gidişe dur diyememiş ve maç başladığı sırada ligin 15. sırasında olan ev sahibi Galatasaray, diğer tarafta son haftalarda futbolunda düşüş, sonuçlarda aksama olsa da hâlâ şampiyonluğun farklı favorisi Trabzonspor.

TORRENT OYUNCULARI ÇÖZMÜŞ

Galatasaray kaybedecek hiçbir şeyi olmamanın rahatlığıyla çıktı sahaya. Belki de en büyük avantajı Türkçe bilmemesi olan teknik direktör Torrent, takımı tanımakla geçirdiği iki haftanın sonunda dili olmasa da oyuncuları çözmüştü. İlk dakikadan itibaren tavizsiz şeklinde geriden oyun kuran, orta sahada basan, boşta kalan her topun peşinde koşan, kaleci Uğurcan’a kadar baskıyı sürdüren bir Galatasaray vardı sahada.

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Kısa ve hızlı paslarla oynanan ve Emre Kılınç’ın yıldızlaştığı pas oyununun karşılığını 31. dakikada, hakemin vermek için VAR’a danıştığı pozisyonda Cicaldau’nun ayağından aldılar.

İKİNCİ YARIDA HER ŞEY DEĞİŞTİ

İkinci yarı başında oyun tersine döndü. Galatasaray Uğurcan’ı aşamadığı net pozisyonları aradığı son 20 dakikada ilk golü Fatih’ten çok Ömer ve Marcao’nun hatasından, ikinci golü de bir türlü çıkaramadığı pozisyonda Visca’dan yedi.

Nispeten iyi oynadığı ve öne geçtiği maçta da kazanamamak Galatasaray’ı dipsiz bir kuyuya yuvarladı.