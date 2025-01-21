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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray – Dinamo Kiev maçı tüm sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Avrupa’da başarılı ve emin adımlarla ilerleyen Galatasaray bu akşam evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Galatasaray – Dinamo Kiev maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmanın yayın saatini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puanla haftaya 6. sırada yer alıyor. Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu. Peki, Galatasaray – Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler!

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GALATASARAY – DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Galatasaray – Dinamo Kiev maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY, ÜST TURU GARANTİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

"Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, yarınki karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

DİNAMO KİEV'İN PUANI YOK

Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı. Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti. Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

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Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

SARI-KIRMIZILILAR, EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı. "Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

SON 24 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

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Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 24 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.