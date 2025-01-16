Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray Avrupa Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

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Galatasaray ve Dinamo Kiev maçı heyecanla bekleniyor. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sıradaki rakibi ise Dinamo Kiev oldu. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Galatasaray Dinamo Kiev maçı biletleri satışta mı, bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY DİNAMO KİEV AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar Ocak ayında kaldığı yerden devam edecek.

Galatasaray ve Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ve Dinamo Kiev maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Heyecanla beklenen karşılaşma biletlerinin maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.