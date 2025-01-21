Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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İlandır.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Bushchan, Bilova, Popov, Dyachuk, Karavaev, Brazhko, Buyalskiy, Dubinchak, Voloshyn, Kabaiev, Vanat

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’ın bu sezon yaptığı 8 Avrupa kupası maçının 7’sinde karşılıklı gol oldu.

Galatasaray bu sezonki tüm Avrupa kupası karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon yaptığı 6 maçının 5’inde ilk yarı 1.5 gol barajı aşıldı.

Galatasaray Ukrayna takımlarına karşı oynadığı 3 maçta da kalesinde gol gördü.

Kariyeri boyunca 12 UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Victor Osimhen bu maçlarda 7 gol attı.

Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması’nda çıktığı 6 maçı da kaybetti.

Dinamo Kiev’in Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 6 maçın 4’ü 2.5 gol üstü bitti.

Dinamo Kiev Türk takımlarına karşı oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %19’u Galatasaray’ın en az 2 farklı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Bu maçta sürpriz beklemiyorum. Galatasaray kazanacaktır. Cevabını bulmamız gereken soru, "Nasıl?" Size önerim sağlam düşünmeniz. Galatasaray'ın ilk yarıyı önde kapatma ihtimali: Kuvvetli, oran tatminkâr. Galatasaray'ın iki farklı galibiyeti: Kuvvetli, oran düşük sayılır ama fena değil. Galatasaray'ın üç farklı galibiyeti: Mümkün, ama risk artıyor. Oran gayet güzel... Benim tercihim ilk yarı Galatasaray galibiyeti olacak.





GALATASARAY ÜST TURU GARANTİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

"Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

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DINAMO KIEV'İN PUANI YOK

Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

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Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

"Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

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Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor.

SON 24 MAÇTA YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 24 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

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Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.

SAVUNMADA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı.

Hücum anlamında sorun yaşamayan Okan Buruk'un öğrencileri, aynı başarılı performansı savunmada gösteremiyor. Süper Lig'deki 19 müsabakanın 4'ünde kalesini gole kapatan Galatasaray, diğer 15 maçta toplam 22 gol yedi.

Avrupa'daki 8 müsabakanın tamamında kalesinde gol gören Galatasaray, topu 15 kez filelerinden çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki birer maçta da rakiplerinin engelleyemedi. Galatasaray, söz konusu 2 müsabakada toplam 7 gol yedi.

Bu sezonki 29 resmi mücadelede toplam 44 gol yiyen Galatasaray, maç başına kalesinde 1,5 gol görmüş oldu.