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GeriSpor Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak..
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Spor Arena
Haber Giriş: 26.06.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak..

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Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak..

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak. Spor severler hazırlık karşılaşmasının canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak.. İşte detaylar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

 

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 18.00'da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.

 

GALATASARAY'DA 3 FUTBOLCU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray'da futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.

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