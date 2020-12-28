Son Dakika | Galatasaray Diego Costa için devrede! Arda Turan'ı tebrik etti, Fenerbahçe detayı...

Atletico Madrid, Diego Costa'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem Diagne'den kurtulmak isteyen Galatasaray da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol forvet ile doldurmayı planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda İspanyol basını Galatasaray ile birlikte Başakşehir ve Fenerbahçe'nin bu transfer için devrede olduğunu yazmıştı.

AS Gazetesi ise Diego Costa'nın ailevi sebeplerden dolayı sözleşmesini feshetmek istediğini kulübe ilettiğini yazdı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR



Sabah'ta yer alan habere göre; Luis Suarez geldikten sonra İspanyol devinde forma şansı azalan yıldız oyuncuyla temasa geçildiği ve olumlu sinyaller alındığı öğrenildi. Arda Turan'la A.Madrid'de birlikte oynayan Diego Costa, Trabzon galibiyetinden sonra zafer fotoğrafı paylaşan Arda'yı tebrik etti.

SEZON SONU PLANI DA VAR



İsmi Inter Miami ile anılan Falcao'dan bonservis beklentisi olmayan Cimbom, Diagne'yi Körfez ülkelerinden gelecek ilk teklife satmaya hazır. Devre arasında bu operasyon gerçekleşirse, Diego Costa için şartlar zorlanacak. Aksi halde sezon sonunda serbest kalması beklenecek.





Mundo Deportivo'da yer alan transfer haberine göre ise; Napoli, Tottenham ve Everton ile birlikte 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı davranın kulübün Fenerbahçe olduğu kaydedildi. İspanyol medyasına da yansıyan haberlerinden ardından Emre Belözoğlu'nun 2012-13 sezonunda Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile sürekli görüştüğü ifade edildi..





