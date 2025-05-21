Galatasaray devlerle kafa kafaya! Bayern Münih'in ardından zirvede

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Süper Lig’de 25. kez mutlu sona ulaşan ve 5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray, Avrupa’nın ilk 10 ligi içinde 2000’li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar arasında devlerle birlikte zirvede yer alıyor. Son yıllarda Süper Lig’e damgasını vuran sarı kırmızılılar 2000’li yıllarda tam 12 kez şampiyonluk yaşamayı başardı. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’in yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında Galatasaray’dan daha fazla yaşayan tek takım Alman devi Bayern Münih oldu.

F.Bahçe’den 2 kat fazla kazandı

Alman devi Bayern söz konusu dönemde 19 kez Bundesliga’dan zirveye çıkarken G.Saray, Portekiz’den Porto, LaLiga’dan Barcelona ve Hollanda’dan PSV ile birlikte 12. şampiyonluk ile 2. sırayı paylaştı. 3.’lükte 11’er şampiyonluk ile Fransa’dan PSG ile İtalya’dan Juventus yer alırken, Belçika’dan Anderlecht 10 şampiyonlukla 4. basamakta yer aldı. İspanyol devi Real Madrid ile bu sezon şampiyonluğu son hafta PSV’ye kaptıran Ajax ise 9 şampiyonlukla 5. sırayı paylaştı. 2000’li yıllarda Fenerbahçe’nin 6, Beşiktaş’ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir’in ise 1’er şampiyonluğu bulunuyor.

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2000'li yıllarda Avrupa'nın ilk 10 liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar;





KUTLAMA YENiKAPI’DA

Galatasaray Kulübü, şampiyonluk kutlamalarının 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da düzenleneceğini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip Göztepe deplasmanı dönüşü üstü açık otobüs ile Yenikapı’ya geçecek. Organizasyona katılım ücretsiz olacak.