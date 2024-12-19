Galatasaray derken sürpriz transfer gelişmesi! Gift Orban o takıma imza atmak üzere

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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yıldız transfer yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Paulo Dybala, Georges Mikautadze ve Gift Orban'ın isimleri Sarı-kırmızılı kulüple anılıyor.

"İKİSİNDEN BİRİ ALINACAK"

Çıkan haberlere göre hücum için Gift Orban ve Mikautadze ile ilgilenen Galatasaray'ın mali krizde olan Lyon'a oyuncuların durumunu sordu, ayrıca menajerleriyle de iletişime geçildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSILARI

Sezon başında 18,5 milyon euroya Metz'den Lyon'a transfer olan Gürcü futbolcu Mikautadze, takımıyla çıktığı 20 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.

Geçen sezon ara transferde 14 milyon euroya Gent'ten Lyon'a gelen Orban ise bu sezon şans bulduğu 5 maçta 2 gol attı.

ORBAN İÇİN TRANSFER GELİŞMESİ! ROMANO DUYURDU

Gift Orban'ın ismi Galatasaray'la geçerken transfer haberleriyle ünlü Fabrizio Romano, oyuncunun Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

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Romano'nun haberinde Orban'a Türkiye'den ilgi olmasına rağmen Hoffenheim'a transferi için anlaşmanın tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.