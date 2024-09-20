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Galatasaray derbiye hazır

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray derbiye hazır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 20:14

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe’ye konuk olacak.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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