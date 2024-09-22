Galatasaray derbisinin ardından Jose Mourinho'ya sert eleştiri: İyi oynatmıyorsun hocam | Böylesini görmedim

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, dev derbiden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise penaltıdan Edin Dzeko ile geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Kahveci'nin yorumları:

"FENERBAHÇE SINIFTA KALDI"

"İlk yarıda Maximin'i çıkarsam rakip kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe var. Tribündeki 50 bin kişinin sesini alsan rakip kaleye gidersin. Rakibe pozisyon verme anlamında da Fenerbahçe sınıfta kaldı. Defansı da ofansı da kötüydü. İlk yarıda Tadic, Dzeko, İsmail sahada yok. Fred bildiğimizden uzaktı."

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"GALATASARAY ÇOK RAHAT GELDİ"

"Davinson başka bir oyuncu. Etrafındaki herkesi oynatıyor. Torreira yine görevini çok iyi yaptı. Galatasaray ön tarafa çok rahat geldi. İkinci yarıda Sara ve Yunus etkili oldu. Osimhen'in son vuruşları kötüydü."

"SONUCA ETKİ EDECEK BİR KARAR YOKTU"



"Sarı kartlar tartışılır belki ama sonuca etki edecek bir karar yoktu. Bu maçın ağırlığı ve stresini düşündüğümde iyi maç yönetti. Fenerbahçe'nin penaltısı doğru bir karardı. 10 sarı kart verdiyse 9'u doğrudur."

"MOURINHO İYİ OYNATMIYOR"



"Mourinho'dan çok daha farklı bir oyun beklerdim. Taraftar da çok şey bekliyordu. Karşılığını veremedi. Yazık değil mi bu taraftara? Maddi manevi en güçlü kurulan yönetimin kurduğu bir kadro var. Szymanski ısrarı nedir anlamıyorum. İyi oynatmıyorsun hocam. Galatasaray, inanılmaz bir eşik atladı ve Mourinho'yu da tartışılır hale getirdi. Ben hayatımda böyle bir oyun görmedim. Orta sahaların bu kadar kolay geçildiği bir maç görmedim."