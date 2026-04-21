Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de gözler derbi öncesi sakat oyunculara çevrildi.

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, pazar günü Galatasaray karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş derbisinin başında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio’nun son durumu ise merak konusu.

KAYSERİSPOR VE RİZESPOR MAÇLARINI KAÇIRMIŞTI, KONYASPOR KADROSUNDA DA YOK

Dizinde ödem tespit edilen İspanyol yıldız, Kayserispor ve Rizespor maçlarında riske edilmezken Konyaspor ile oynanan kupa mücadelesinin kadrosuna da alınmadı.

ÖDEM AZALDI

Sağlık ekibi tarafından özel program uygulanan Asensio’nun dizindeki ödemin azaldığı ancak henüz bireysel ya da takımla antrenmanlara başlamadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Deneyimli oyuncu için son karar, derbi öncesi yapılacak son antrenmanlarda gerçekleştirilecek denemelerin ardından verilecek.

Sağlık ekibi, Asensio’yu Galatasaray derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol atıp 14 de asist üretti.