Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Berke Özer müjdesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Beşiktaş yine kayıp Süper Ligde hasret 3 maça çıktıBeşiktaş yine kayıp! Süper Lig'de hasret 3 maça çıktı#Alanyaspor
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Bakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: Oranı yükseltmeliyizBakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: 'Oranı yükseltmeliyiz'#Koronavirüs
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...#Yangın
Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı Nüfusun yüzde 60ı...Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı! Nüfusun yüzde 60'ı...#Fahrettin Koca
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli olduBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli oldu#Doğal Gaz
Atatürkün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...Atatürk'ün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı! Dikkat çeken ifadeler...#Mustafa Kemal Atatürk
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Berke Özer müjdesi

#Fenerbahçe#Derbi#Berke Özer
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçede Berke Özer müjdesi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de kadroda olup olmayacağı merak konusu olan kaleci Berke Özer idmanda yer aldı.

Haberin Devamı

Altay Bayındır'ın sakatlığında derbide kaleyi koruması beklenen Berke Özer, gribal enfeksiyon geçirdiği için iki gün dinlendirilirken bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Bir süredir gribal enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı çalışmalara katılmayan 21 yaşındaki file bekçisi, bugün yapılan antrenmanla takıma dönerken Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda derbide kaleyi koruyacak isim olacak.

Öte yandan Altay Bayındır'ın sakatlığında önemli bir görev üstlenecek olan Berke Özer'in, Vitor Pereira'nın yakın gözetiminde olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Derbi#Berke Özer

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar