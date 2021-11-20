Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Berke Özer müjdesi

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Altay Bayındır'ın sakatlığında derbide kaleyi koruması beklenen Berke Özer, gribal enfeksiyon geçirdiği için iki gün dinlendirilirken bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Bir süredir gribal enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı çalışmalara katılmayan 21 yaşındaki file bekçisi, bugün yapılan antrenmanla takıma dönerken Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda derbide kaleyi koruyacak isim olacak.

Öte yandan Altay Bayındır'ın sakatlığında önemli bir görev üstlenecek olan Berke Özer'in, Vitor Pereira'nın yakın gözetiminde olduğu öğrenildi.